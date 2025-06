"Risultato molto importante per noi. Sapevamo che non era facile per noi, loro hanno fatto la finale di Champions poco meno di un mese fa, però credo che oggi non abbiamo fatto una super partita e lo sappiamo, ma per giocare contro le squadre europee dobbiamo giocare così. Dobbiamo lottare, difendere tutti insieme perché loro sono fortissimi, e in tal senso abbiamo fatto una partita eccellente. Poi non siamo riusciti a fare il nostro gioco ma anche per loro", ha detto Thiago Silva a DAZN dopo la vittoria ottenuta questa sera contro l'Inter, valsa al suo Fluminense l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club.

È stato un po' un derby per te?

"Sì, pensavo a questo per tutto il tempo, pensavo al Milan. Penso che tutti i tifosi milanisti oggi sono contenti, erano con noi. Questa vittoria è anche per loro".

Hai sentito qualcosa di loro?

"Ho sentito Allegri. Cosa mi ha detto? Cose nostre".