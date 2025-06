Intervistato dalla TV ufficiale del suo club, il terzino del Fluminense Renê ha riconosciuto la qualità dell'Inter, attuale seconda classificata in Europa. Il difensore, tuttavia, continua a credere nella forza del Fluminense e prevede un duello molto difficile: "Non c'è bisogno di dire altro, è una squadra di altissima qualità, hanno appena giocato la finale di Champions League, hanno una buona idea di gioco da molto tempo. Credo che sarà una partita molto difficile, ma lavoriamo per questi momenti, partite importanti e decisive. In un club grande come il Fluminense, dobbiamo avere fiducia, avere fede e credere che possiamo uscire con la vittoria e passare alla fase successiva".