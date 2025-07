Compie oggi 18 anni Lamine Yamal, l'astro del Barcellona. Che interpellato dai canali ufficiali del club catalano in merito ai suoi desideri da realizzare ora che è diventato maggiorenne, non ha alcun dubbio nell'indicare un obiettivo preciso: "A 18 anni chiedo tutto quello che ho avuto a 16 e 17 anni, più il titolo che mi manca, la Champions League. E ovviamente anche la Coppa del Mondo", dichiara il nazionale spagnolo che quest'estate ha visto il sogno di giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie svanire dopo la semifinale da epopea contro l'Inter.

La mia mentalità mi dice che devo scendere in campo e vincere. Non ho in testa che mi restano molti anni da giocare. Voglio vincere ora e darò tutto per riuscirci. Dico ai tifosi culés che saremo lì e lotteremo. Sono sicuro che la Champions League tornerà a casa e punterò anche alla Coppa del Mondo".