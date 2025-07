Eletto uomo partita del match vinto dal Fluminense contro l'Inter, Jhon Arias, intervenuto in conferenza stampa, evidenzia quelle che sono state a suo dire le chiavi del successo del Tricolor: "Sono contento della prestazione della squadra. Abbiamo giocato bene sotto ogni aspetto, abbiamo fatto un'ottima partita. Credo che uno dei nostri punti di forza principali sia stata l'umiltà. Eravamo consapevoli della forza della squadra che avevamo davanti, una seconda classificata in Champions League. Sapevamo come competere contro di loro, come gestire la partita, sapevamo come correre quando era necessario e come tenere palla quando era necessario. Abbiamo sfruttato le occasioni. Grazie a Dio siamo qualificati".

Secondo il colombiano, questa vittoria "è molto importante per i tifosi, per tutto il Brasile, per il mio Paese, la Colombia, per il Sud America. Qui non rappresentiamo solo il Fluminense, ma un intero continente".