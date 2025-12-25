La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio, confermando la sanzione della squalifica per due giornate inflitta a Toma Bašić, espulso in occasione della gara con il Parma dello scorso 13 dicembre, valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista croato, quindi, salterà Udinese-Lazio del 27 dicembre, tornando a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. 

