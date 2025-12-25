Difficile pensare che la Juventus possa ingaggiare Davide Frattesi nel mese di gennaio. Secondo Sky Sport, il club bianconero, alla ricerca di un centrocampista da regalare a Luciano Spalletti per la seconda parte di stagione, non sono intenzionati a fare un investimento pesante durante il mercato di riparazione, anche se l'interista - non è un mistero - piace molto all'ex ct della Nazionale. 

Il ragazzo scuola Roma si può considerare un obiettivo della Vecchia Signora, ma per convincere i nerazzurri, proprietari del suo cartellino, serve una proposta economicamente importante. Scartata sul nascere l'ipotesi di uno scambio con Khéphren Thuram, considerato incedibile dalla dirigenza juventina.  

Sezione: Focus / Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 14:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print