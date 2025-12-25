Rauol Bellanova è completamente concentrato sull'Atalanta e intende chiudere la stagione a Bergamo, alla corte di Raffaele Palladino. Lo rivela il giornalista Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, smentendo, dunque, l'indiscrezione di mercato circolata nelle scorse ore, secondo la quale l'Inter sarebbe al lavoro per riportare il laterale destro a Milano nel mese di gennaio. In realtà, non ci sono stati contatti tra le parti.