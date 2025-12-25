Rafik Belghali non arriverà all'Inter nel mercato di riparazione. Fabrizio Romano smonta le voci circolate negli ultimi giorni, precisando che il terzino destro della nazionale algerina non può muoversi da Verona fino al 30 giugno perché ha già vestito due maglie in questa stagione, quella dell'Hellas e del Mechelen. I nerazzurri, precisa il giornalista, non hanno mai comunque preso in considerazione l'opzione di ingaggiare il classe 2002 a gennaio perché è attualmente impegnato in Coppa d'Africa.

A proposito dell'intervento per colmare il vuoto sulla fascia destra da parte del club milanese, Romano aggiunge che sono state fatte delle chiamate per capire la situazione di alcuni giocatori. Tipo Marco Palestra, per il quale la pista non si è ancora scaldata per gennaio anche alla luce dei costi molto alti.