Parlando dei difetti della rosa della Roma durante la puntata di 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha spiegato che rinuncerebbe volentieri a Manu Koné per puntare tutto su una vecchia conoscenza di Gian Piero Gasperini a centrocampo: "Koné è un buon giocatore, non mi fa impazzire - la premessa di FantAntonio -. Sai cosa farei io, se fossi la Roma? Se vuole andare all'Inter, glielo vendo. Io vado a prendere Ederson e Lookman. Non c'entra niente con Gasperini: lui ha Cristante, che è simile a De Roon, poi gli servirebbe uno come Ederson, sarebbe quello che fa bene entrambe le fasi. E' tecnico, ha tiro e fa assist".