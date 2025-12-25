A mezzogiorno in punto, sui social dell'Inter, arriva il messaggio di auguri da parte di alcuni componenti della famiglia nerazzurra. Si parte, ovviamente, dal presidente Giuseppe Marotta: "Un caloroso augurio di un buon Natale a tutti i nostri sostenitori e soprattutto un 2026 foriero di grande salute e grandi risultati. Un abbraccio".

Poi è il turno di Cristian Chivu: "Buone feste, buon Natale e un 2026 pieno di salute, felicità e tante soddisfazioni", le parole del tecnico. A cui fa eco capitan Lautaro Martinez: "Ciao a tutti, buon natale a tutti, vi auguro felicità e salute. Un bacio grande". Quindi via via si alternano tutti i giocatori, oltre al vice presidente Javier Zanetti: "Tantissimi auguri di buon Natale a tutti i tifosi in Italia e nel mondo. Un bacione e un forte abbraccio, Inter ti amo sempre".