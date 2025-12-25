L'Inter ha già allacciato i primi contatti con Guglielmo Vicario in vista della prossima sessione di mercato estiva, quando sarà chiamata a sostituire Yann Sommer, giocatore che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Lo riporta Sky Sport, aggiungendo che il portiere italiano gradirebbe un ritorno in Italia anche alla luce di come stanno andando le cose al Tottenham, attualmente al 14esimo posto in classifica dopo 17 giornate. La trattativa, precisano i colleghi, non è semplice.