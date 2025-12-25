Lo stage auspicato da Gennaro Gattuso ai primi di febbraio, in vista dei playoff di fine marzo, che decideranno se la Nazionale italiana parteciperà ai Mondiale 2026, è a rischio. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che il problema della Lega Serie A è trovare il giusto incastro nel calendario tra i quarti di finale di Coppa Italia e l'eventuale posticipo del lunedì nelle prime due giornate del campionato in programma nel secondo mese dell'anno. La questione, intanto, è slittata a dopo Natale.