Dopo le sirene turche suonate in estate, le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu potrebbero riaccendersi nel 2026. Il regista turco, tornato a livelli top con Chivu e pronto a ritrovare il campo domenica a Bergamo dopo l'infortunio, l'8 febbraio compirà 32 anni e ha un contratto in scadenza nel giugno 2027: senza rinnovo, il pericolo è che l'ex Milan possa iniziare la stagione 2026/27 con il rischio di un addio a zero. Scenario che in casa nerazzurra vogliono evitare.

Ecco perché, come sottolinea Tuttosport, dalle parti di Viale della Liberazione bisognerà ragionare su un prolungamento di contratto fra primavera e giugno, altrimenti l'obiettivo sarà incassare qualcosa dal suo cartellino con una cessione: probabile un nuovo assalto di Galatasaray e Fenerbahce, con l'offerta da 15 milioni di euro che questa volta una proposta bastare per la fumata bianca.

Per l'eventuale erede di Calha le idee sono chiare, perché "Marotta e Ausilio hanno già una carta pronta nel taschino, ovvero Aleksandar Stankovic, ceduto in estate per 9.5 milioni al Brugge - dove sta facendo benissimo, arrivando pure ad esordire nella nazionale maggiore serba -, ma con un diritto di recompra fissato a 23 la prossima estate: la differenza, 14 milioni circa, quanto potrebbe arrivare dall'eventuale addio di Calhanoglu", chiosa TS.