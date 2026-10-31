È partita tra le polemiche la prevendita dei biglietti per Inter-Como: oggetto della contesa è la limitata disponibilità di biglietti per il settore ospiti, ridotta a 1.565 tagliandi. Una somma ben inferiore rispetto a quella degli anni scorsi, quando l'intero terzo anello blu era a completa disposizione dei visitanti che potevano occupare fino a 4.300 posti. La tifoseria lariana non ha mancato di far sentire il proprio malcontento, anche perché i biglietti sono andati esauriti nel giro di poche ore; le richieste di un intervento del Como per ottenere ulteriori posti, però, difficilmente potranno essere accolte.

La limitazione è infatti legata alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza e anche alla presenza di cantieri nelle aree circostanti lo stadio. A complicare ulteriormente la situazione, il divieto per i residenti in provincia di Como di acquistare biglietti negli altri settori.