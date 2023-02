Dopo il giorno di riposo concesso ieri al gruppo da Andrea Sottil, sono ricominciati gli allenamenti dell'Udinese al centro sportivo Bruseschi: nel mirino c'è la gara di campionato con l'Inter, in programma sabato sera a San Siro. La seduta, si legge sul sito del club friulano, è iniziata con delle esercitazioni tecniche sul possesso a ranghi completi; in seguito, i giocatori impiegati con un minutaggio più elevato domenica contro il Sassuolo hanno proseguito con un programma di recupero sul campo, gli altri elementi hanno proseguito con delle partite a campo ridotto. Domani è in programma una nuova seduta mattutina.