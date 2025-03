Il Monza si presenterà questa sera a San Siro per sfidare l'Inter con un 3-5-2. I quotidiani di oggi sono concordi sul modulo, ma non sugli uomini: il Corriere dello Sport sostiene che Keita si gioca un posto dall'inizio con Mota e Ganvuola, mentre La Gazzetta dello Sport parla di una possibile chance per Petagna insieme all'ex nerazzurro. In difesa potrebbe vedersi Palacios (occhio all'arretramento di Pedro Pereira), mentre in cabina di regia è confermato Urbanski.