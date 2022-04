Dopo il test congiunto contro la Pro Sesto andato in scena ieri alla Continassa, la Juventus è tornata in campo questa mattina per proseguire la preparazione in vista della gara contro l'Inter di domenica sera. Nel menu odierno, spazio a lavoro sulla tecnica, con particolare attenzione alla fase di possesso palla, con costruzione della manovra e sviluppo del gioco per la finalizzazione dell’azione. Alex Sandro ha svolto l’intera seduta col gruppo; sono rientrati a Torino dal Brasile anche Arthur e Danilo, che si alleneranno a partire da domani.