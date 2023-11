Prosegue la preparazione del Frosinone verso la gara di domenica contro l'Inter: quest'oggi, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, i ciociari si sono ritrovati agli ordini di Eusebio Di Francesco per una seduta d'allenamento pomeridiana caratterizzata da attivazione, lavoro in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Quanto ai singoli, Gelli ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Kalaj e Harroui a parte.