Fiorentina-Inter è una sfida che divide a metà il cuore del doppio ex Adrian Mutu, intervistato da FirenzeViola nella settimana che conduce al match del Franchi: "Mi aspetto una partita difficilissima per la Fiorentina ma spero che lo sia anche per l'Inter del mio amico Chivu - ammette -. Vorrei vedere l'Inter in difficoltà perché Firenze ha bisogno di una conferma dopo la vittoria di Cremona. Ma sono sincero, sarà molto molto dura. Perché l'Inter è una macchina da guerra, è la squadra più forte del campionato, ha giocatori importanti e un allenatore che conosce bene l'ambiente".

Vorrebbe fare un percorso alla Chivu?

"Il suo percorso succede una volta su 100 allenatori, perché è stato non solo fortunato ma anche bravo. Lui lì è di casa: però passare dalle giovanili alla prima squadra non succede sempre. Prima si passa dalla gavetta. Mi piacerebbe arrivare in alto come lui, ma non mi dispiacerebbe fare la gavetta per arrivarci. Lo farei volentieri".