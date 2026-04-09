Prosegue la marcia di avvicinamento a Como-Inter, uno dei big match della 32ª giornata di Serie A. Una sfida delicata per entrambe le squadre: il Como vuole difendere il quarto posto dall’assalto della Juventus, mentre l’Inter punta a mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Come riportato da Sky Sport, non arrivano però buone notizie per Cesc Fàbregas. Come già accaduto contro l’Udinese, l’allenatore spagnolo dovrà fare a meno di Jesus Rodriguez e Jacobo Ramon: entrambi si sono allenati ancora a parte e la loro presenza è altamente improbabile anche in panchina.

L’obiettivo dello staff è recuperarli per le prossime gare, tra cui quella contro il Sassuolo o per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ancora contro la squadra guidata da Cristian Chivu.

Non finisce qui: Fabregas dovrà rinunciare anche a Lahdo, ancora alle prese con un problema fisico accusato con la nazionale Under 21. Un’assenza che complica ulteriormente le scelte. Alla luce delle indisponibilità, il tecnico potrebbe optare per una difesa a tre, soluzione già utilizzata in stagione. Possibili novità anche in attacco: Anastasios Douvikas, vice-capocannoniere della squadra, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Diao nel ruolo di falso nove.