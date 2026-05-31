Ange-Yoan Bonny parteciperà al prossimo Mondiale difendendo i colori della Nazionale ivoriana, selezione per la quale ha deciso di giocare ufficialmente pochi giorni fa, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi.

Il ct della Costa d'Avorio, Émerse Faé, ha inserito il nome dell'attaccante dell'Inter tra i convocati per la spedizione americana nella quale gli Elefanti affronteranno nel gruppo E Germania, Ecuador e Curaçao.

Un'avventura che per l'ex giocatore del Parma è iniziata ufficialmente ieri, a Parigi, come si legge sul profilo Instagram della Nazionale ivoriana: "Primi passi con gli Elefanti per Bonny, ora al fianco dei suoi compagni di squadra a Parigi".