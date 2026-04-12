"Dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto nel primo tempo per provare a vincere la partita". Questa la battuta telegrafica a DAZN di Assane Diao prima dell'inizio della ripresa di Como-Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 21:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.