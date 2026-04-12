E' Alex Valle il primo a presentarsi ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Como-Inter: "Incontriamo un avversario difficile, lo sappiamo, ma dobbiamo avere la mentalità di vincere tutte le partite. Proveremo a fare il nostro lavoro", le parole dello spagnolo.

Sfiderai Dumfries.
"Lo conosco da tanto tempo, è un grandissimo giocatore. Guardo quello che fa, le sue caratteristiche migliori. Io devo provare a fare il massimo, ho buone caratteristiche anche io".

Il Como come dovrà giocare?
"Siamo cresciuti tanto dopo il 4-0 dell'andata, siamo una squadra più matura. Dobbiamo provare a fare il nostro gioco con la palla e senza dobbiamo essere forti". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 19:48
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.