Lunedì sera, al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile, la Pergolettese giocherà il primo di quattro test nel mese di luglio sfidando i campioni d'Italia dell'Inter. Una scelta precisa presa dal tecnico Giovanni Mussa, per prendere le misure a una rosa rinnovata: "Siccome avremo un grosso rinnovamento nell’organico, ho scelto di fare diverse partite amichevoli - le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club cremasco -. Ho necessità di vedere i giocatori all'opera, perché l'allenamento, con tutto quella simulazione di gara eccetera, è sempre un allenamento. Invece l'unica parte che ti può dare delle indicazioni da un punto di vista soprattutto tattico e tecnico, che sono quelle che mi interessano di più, le posso vedere solo in partite amichevoli. Ho a disposizione un gruppo che lavora molto, che è un aspetto molto importante. Un gruppo di ragazzi seri che hanno voglia migliorarsi. Il fatto che molti sono giovani, implica anche la possibilità di avere un po' di entusiasmo in più, di poter spingere qualcosa in più in allenamento: i ragazzi l'hanno capita subito. Noi siamo coraggio battaglia, come dichiarazione di intenti, e quello deve essere per noi il mantra di tutto l'anno".