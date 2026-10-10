Marcus Thuram si prepara alla sfida contro il Parma con l’obiettivo di confermare il suo ottimo momento di forma. Dopo l’esclusione dalla nazionale francese nella nuova era targata Zidane, come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Inter ha un motivo in più per dimostrare il proprio valore con la maglia nerazzurra. In cinque partite stagionali ha già collezionato 2 gol e 2 assist, risultando decisivo nelle sfide contro Napoli, Udinese e Roma.

Con la Francia, invece, il rendimento è stato meno brillante: appena 3 reti in 35 presenze. A Milano, al contrario, Thuram ha consolidato la propria trasformazione in centravanti, diventando un riferimento fondamentale per l’attacco interista.

Contro il Parma potrebbe inoltre avere una responsabilità ancora maggiore. Lautaro Martinez, rientrato soltanto giovedì dagli impegni internazionali, è in dubbio dal primo minuto dopo il lungo viaggio transoceanico. In caso di panchina per il capitano, Tikus sarebbe chiamato a guidare il reparto offensivo, probabilmente al fianco di Pio Esposito, reduce da prestazioni convincenti con la nazionale italiana.

Il Parma, del resto, è un avversario speciale per Thuram. Pur non avendoci mai giocato, l’attaccante è legato alla città, dove il padre Lilian ha militato durante la sua carriera. E soprattutto, nei quattro precedenti contro gli emiliani, Marcus ha sempre trovato la via del gol. L’ultimo risale al 3 maggio scorso, quando fu proprio lui a sbloccare la partita che avvicinò l’Inter alla conquista dello scudetto.

Ora l’obiettivo è prolungare la striscia vincente e centrare la 5 rete in altrettanti confronti. Per Thuram, la risposta più importante alle esclusioni dalla Francia passa ancora una volta dal campo, con la maglia nerazzurra.