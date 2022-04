Intervistato da Milan TV, Fikayo Tomori ha analizzato il successo per 2-0 contro il Genoa e si è subito proiettato alle prossime sfide che attendono i rossoneri: "Era una partita difficile, sapevamo che nelle ultime due gare non abbiamo dato come volevamo. Siamo felici, anche per lo stadio pieno. Dobbiamo continuare così anche con Inter e Lazio". Martedì sera a San Siro il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri: "Sappiamo che ogni partita è molto importante e pesante. Vogliamo prendere partita per partita, ma ora abbiamo il derby martedi: saremo pronti", le parole del difensore inglese.