Spazio a commenti e analisi di Inter-Liverpool 0-1, match vinto dagli inglesi nel finale dopo un rigore inventato dal Var e dall'arbitro di gara. La squadra nerazzurra perde un altro big match e paga la mancata concretezza negli ultimi metri. Le ultime anche sugli infortuni di Calhanoglu e Acerbi.

Sezione: Focus / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
