Disfatta in amichevole per il Lione, umiliato e sconfitto per 5-0 dal Willem II, squadra di seconda divisione olandese, a una settimana esatta dalla sfida contro l'Inter e a due settimane dall'esordio in Ligue 1. I francesi, al di là di alcuni giovani in campo e diversi elementi tenuti fuori, avevano tra i titolari giocatori come Boateng, Aouar, Faivre, Kadewere e Cherki. In programma il prossimo sabato 30 luglio, ore 20:30, allo stadio Manuzzi di Cesena il test con i nerazzurri di Inzaghi, impegnati quest'oggi contro il Lens.