La classifica dei 100 migliori giocatori del mondo stilata dal Guardian certifica il peso internazionale dell’Inter: sono otto i calciatori nerazzurri presenti nella lista, un dato che racconta la forza collettiva di una squadra ormai stabilmente tra le grandi d’Europa.

Il nome più in alto è quello di Lautaro Martinez, che si piazza al 20° posto assoluto. Un riconoscimento importante per il capitano, simbolo tecnico ed emotivo dell’Inter, ormai considerato uno dei centravanti più completi del panorama mondiale.

Poco più indietro compare Denzel Dumfries, in 40ª posizione. L’esterno olandese viene premiato per l’impatto fisico e la capacità di incidere nelle partite di alto livello, qualità che lo hanno reso uno dei quinti più temuti in Europa.

La forza nerazzurra emerge poi nel cuore del gioco. Nicolò Barella occupa la 62ª posizione, a conferma della sua centralità come centrocampista totale, mentre Hakan Calhanoglu, 52°, viene riconosciuto come uno dei migliori registi del calcio europeo per visione, precisione e leadership.

In difesa spicca Alessandro Bastoni, 54°, ormai stabilmente tra i centrali più apprezzati a livello internazionale per qualità tecnica e lettura del gioco. Tra i pali, Yann Sommer è 64°, premio alla continuità e all’affidabilità mostrate nell’arco dell’anno.

Completano il quadro Marcus Thuram, 65°, riconosciuto per la crescita e l’impatto offensivo, e Federico Dimarco, 99°, emblema di rendimento costante e identità nerazzurra.