Federico Dimarco si conferma uno dei giocatori più influenti del calcio europeo. Nella stagione 2025/26, l’esterno dell’Inter guida la speciale classifica dei calciatori con più chiare occasioni create per i compagni nei Big-5 campionati (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1).

Con 16 occasioni create, Dimarco è davanti a tutti, staccando profili di altissimo livello e grande talento internazionale. Alle sue spalle troviamo Matthieu Udol a quota 12, mentre un gruppo di stelle si ferma a 11: Lamine Yamal, Michael Olise, Rayan Cherki e Maxime Lopez. Lo riferisce Opta.