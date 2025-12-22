A pochi minuti da Union Brescia-Inter Under 23, Stefano Vecchi ha inquadrato così il match dello stadio 'Rigamonti', valido per l'ultima giornata del girone d'andata del girone A di Serie C: "Mi immagino una gara giocata a viso aperto, il Brescia è una squadra costruita con l'ambizione di vincere il campionato - le sue parole a Rai Sport -. Per noi sarà un bel banco di prova alla fine di un girone in cui abbiamo fatto delle ottime gare, anche se ultimamente abbiamo ottenuto qualche risultato faticoso. Siamo curiosi di confrontarci al cospetto di una piazza così importante".