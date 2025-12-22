Parma Calcio informa che la vendita dei biglietti per la partita Parma-Inter, valida per la diciannovesima giornata del campionato Serie A Enilive in programma mercoledì 7 gennaio 2026 è in programma a partire da lunedì 29 dicembre. La prevendita del match tra crociati e nerazzurri sarà divisa in 4 fasi, che riguarderanno nell'ordine: abbonati, titolari di Tardini Card, correntisti Credit Agricole e prevendita libera che sarà attivata a partire da venerdì 2 gennaio. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 35 euro.