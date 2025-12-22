La National Basketball Association (NBA) e la Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) hanno annunciato oggi che, a partire da gennaio, proseguiranno l’esplorazione congiunta per la creazione di una nuova lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo. In questa fase, NBA e FIBA coinvolgeranno le squadre e le cordate di proprietari interessate a partecipare al progetto. Nell’ambito della nuova lega, NBA e FIBA prevedono anche di destinare risorse e sostegno finanziario per lo sviluppo dell’intero ecosistema del basket europeo, includendo i campionati nazionali, i settori giovanili dei club e i programmi già esistenti di NBA e FIBA dedicati alla crescita e alla formazione di giovani giocatori, allenatori e arbitri a tutti i livelli.

“I dialoghi con i diversi stakeholder in Europa hanno rafforzato la nostra convinzione che esista un’enorme opportunità legata alla creazione di una nuova lega nel continente”, ha dichiarato il Commissioner NBA Adam Silver. “Insieme alla FIBA, non vediamo l’ora di avviare un dialogo con potenziali club e cordate di proprietari che condividano la nostra visione sul potenziale di crescita del basket in Europa”. NBA e FIBA forniranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.