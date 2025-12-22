Intervistato da Sportmediaset a pochi minuti dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli-Bologna, Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, ha offerto le sue sensazioni prima del match: "Può diventare una serata storica per noi, ma dobbiamo giocare una partita difficile. Il Bologna vinto la Coppa Italia, ha meritato di essere qui, noi lo scudetto, quindi questa partita è la massima espressione della stagione precedente. Dobbiamo stare sul pezzo".