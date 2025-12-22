A Riad per la finale di Supercoppa italiana, Christian Vieri ha rilasciato una battuta flash a Sportmediaset sull'Inter, che ha lasciato anzitempo l'Arabia Saudita dopo l'eliminazione per mano del Bologna: "L'Inter ha perso alla lotteria dei rigori, ora si deve mettere a posto mentalmente e fisicamente per le tante partite che la aspettano. Deve essere pronta".