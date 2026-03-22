Pareggio d'oro per la Fiorentina, capace di imporre l'1-1 all'Inter in rimonta. Per la soddisfazione di Paolo Vanoli: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, era la quinta partita in 14 giorni - le parole del tecnico dei viola a DAZN -. Sono stati eccezionali, così come lo staff. Fare questo sforzo e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è dispiaciuto per il gol subito a freddo che ci ha destabilizzato. Abbiamo fatto una grandissima partita".

La settimana più bella da quando è la Fiorentina?

"Sì, ci siamo migliorati. E' stata una grande partita. Ho in mano una squadra che deve giocare a calcio per salvarsi. Quando ti trovi in questa situazione, perdi autostima e devi recuperarla. La piazza è esigente, siamo stati bravi. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie prima della gara dopo la sosta col Verona".

Il nuovo vestito tattico.

"Hai detto una belle cosa, stiamo migliorando nelle distanza anche se potremmo sfruttare meglio Gudmundsson. Stasera abbiamo fatto veramente bene in fase di non possesso, siamo riusciti a mascherare la palla sulle punte".

Ha parlato con Kean?

"Sì, gli ho fatto un grandissimo in bocca al lupo per le due partite importanti che lo aspettano. Si vede che sta crescendo fisicamente. Mi è piaciuta la rincorsa nel primo tempo. A prescindere dai gol che arriveranno, abbiamo bisogno del suo apporto come di quello di Piccoli".

Arrivano i complimenti di Cordoba

"Ti ringrazio che mi ha dato la chance di andare al Venezia, abbiamo fatto un bel percorso".