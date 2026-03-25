Nessuna preoccupazione per Piotr Zielinski. A rassicurare sulle condizioni del centrocampista ci pensa indirettamente il ct polacco Jan Urban, intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro l'Albania valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026: "Tutti i giocatori saranno a mia disposizione" le brevi ma importanti dichiarazioni che allontanano i fantasmi di un infortunio dell'interista, che nella giornata di ieri aveva lavorato a parte. 

Sezione: Focus / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 16:27 / Fonte: przegladsportowy
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.