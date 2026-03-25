Anche Henrikh Mkhitaryan e Stefan de Vrij si prestano al gioco 'Wheel Talks' di Inter Media House, raccontando di sé, del loro privato e delle loro esperienze in nerazzurro. Tanti rimandi alle loro famiglie, ma anche un pensiero ai migliori momenti da giocatore: "I miei sono legati alla vittoria dello Scudetto, ai titoli vinti; ovviamente posso dire che ogni momento da calciatore per me è un momento fantastico", afferma l'armeno, col neerlandese che aggiunge: "All'Inter fortunatamente sono riuscito a vincere dopo tanti anni di lavoro. È una cosa bella, cerchiamo di vincere ancora".

Cos'è l'Inter per loro? "Siamo qui da tanti anni e ci troviamo molto bene, con i tifosi e nello spogliatoio", afferma De Vrij. "Tutto gira intorno all'Inter, siamo felici di essere qui e di essere parte di questa storia, di questa società e di questa squadra speciale dove ti trovi benissimo dal primo giorno. Io in particolare mi sono sentito da subito a casa".