In Spagna insistono, Bastoni è il prescelto del Barcellona per il grande colpo di mercato estivo. Cifre, contropartite tecniche e tutto quello che c'è da sapere. Il difensore nerazzurro valuta di lasciare l'Italia e l'Inter dopo quello che è accaduto? La dirigenza tratta per il rinnovo, ma resta da capire in caso di addio come agirebbe.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 13:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.