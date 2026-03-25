In Spagna insistono, Bastoni è il prescelto del Barcellona per il grande colpo di mercato estivo. Cifre, contropartite tecniche e tutto quello che c'è da sapere. Il difensore nerazzurro valuta di lasciare l'Italia e l'Inter dopo quello che è accaduto? La dirigenza tratta per il rinnovo, ma resta da capire in caso di addio come agirebbe.