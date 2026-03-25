Arrivata nelle scorse ore negli Stati Uniti, la nazionale croata si appresta a sfidare Colombia e Brasile in due test match di livello sulla strada verso il Mondiale 2026. Appuntamenti ai quali la squadra arriva in ottimo stato di forma, come spiegato dal ct Zlatko Dalic in conferenza: "Ho parlato con i ragazzi e ho detto loro che ero felice di vederli tutti in salute e pronti. Si sono presentati al raduno della nazionale pieni di gioia, come sempre - le sue parole riportate da Hns.team -. È questo che mantiene la nazionale a un livello così alto, i ragazzi non vedono l'ora di stare insieme e questo è un grande segno di come stiamo lavorando. Dobbiamo confermare tutto ciò con una buona partita e un buon risultato, ci aspettano due partite difficili, due avversari ostici. Il risultato non è la cosa primaria, non è la cosa più importante, ma è importante per quello che ci aspetta in futuro. Tutti i giocatori che sono venuti sono in salute e pronti, ora siamo in una situazione molto migliore rispetto a quattro mesi fa. I nostri giocatori sono in forma, giocano molte partite, i loro minuti sono molto più numerosi. In queste due partite daremo a tutti i giocatori la possibilità di giocare, spero che tutto vada bene".