Hanno fatto chiacchierare i like messi da Alessandro Bastoni ai post su Instagram di Pau Cubarsì, difensore del Barcellona, che viste le voci di mercato delle ultime ore sono stati inevitabilmente collegati ad una possibile voglia di Barcellona da parte del difensore dell'Inter. Intervistato da RAC1, Cubarsì ha dovuto spiegare che tipo di intesa social ci sia con Bastoni: "Ci seguiamo su Instagram, perché condividiamo il campo e perché siamo colleghi nella professione. Ci sono giocatori magnifici, ma il Barça ha difensori centrali forti e non parliamo di giocatori che sono fuori di qui".