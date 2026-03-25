Anche ai microfoni di Sport Mediaset, Paolo Bonolis esprime il suo pensiero sul momento dell'Inter: "Sta vivendo un momento dove c'è un leggero calo di condizione. È mancato Lautaro Martinez, che significa molto non solo a livello di gioco ma anche di impegno in campo. Non che i ragazzi non si impegnino senza di lui, ma Lautaro ti permette di continuare a impegnarti in quei piccoli momenti nei quali pensi di non farcela. Abbiamo sei punti di vantaggio, vediamo che succede. Fatti strani ne sono accaduti ma questo fa parte eterna del gioco; non credo che siano solo questioni di responsabilità individuali quanto piuttosto di meccanismo del sistema. Il VAR sarebbe tremendamente utile se ci fosse l'accettazione che l'addetto VAR vale quanto l'arbitro in campo, verso il quale mi sembra ci sia invece una sorta di sudditanza psicologica. Come se fosse deligittimato, quando invece viene abituato perché in 120 metri per 90 di campo è difficile correre e vedere tutto quanto. Senza fare tutto il cinema, il VAR può spiegare le cose e finisce lì".

Ma l'Inter vincerà lo Scudetto? "Me lo auguro, sei punti di vantaggio ci sono e le altre lottano per rincorrere. Se dovessimo passare con la Roma, Milan, Napoli o entrambe in caso di pareggio potrebbero frenare. Le variabili poi sono infinite: se l'Inter gioca come prima di questo periodo di calo di attenzione, fisico o di che cazzarola sia, certo che può farcela. Sei punti di vantaggio non sono poca roba".