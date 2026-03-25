Rivoluzione estiva per l'Inter? Se ne parla a Sportmediaset, dove l'esperto di mercato Orazio Accomando fa il punto su chi partirà e chi potrebbe sostituirlo. Sicuramente saluterà Yann Sommer per fine contratto e dovrebbe essere sostituito da Guglielmo Vicario, con il quale c'è un discorso aperto da tempo. Alessandro Bastoni ha un interesse concreto del Barcellona, pronto a investire oltre 50 milioni di euro (e lui potrebbe aprire alla cessione). Per sostituirlo la dirigenza valuta Tarik Muharemovic oppure Oumar Solet.

Potrebbe andare via Hakan Calhanoglu, in tal caso all'Inter piacciono Maximo Perrone (costi molto alti) e Stanislav Lobotka. Henrikh Mkhitaryan difficilmente rinnoverà, l'Inter proverà a tornare su Manu Koné e il costo potrebbe essere finanziato dalla cessione di Davide Frattesi.

Poi c'è la situazione di Marcus Thuram, che ha una clausola da 85 milioni e tra le punte attualmente in rosa è il più accreditato a cambiare maglia. Per sostituirlo l'Inter potrebbe puntare su uno o due esterni offensivi e cambiare modulo.