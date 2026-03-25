Il prossimo 8 aprile è una data segnata sul calendario da Oumar Solet: quel giorno la Procura di Udine chiederà l'archiviazione per le accuse di violenza sessuale. Come riporta Tuttosport, questo riaprirà le porte del mercato al francese, che la scorsa estate volevano tutti ma che non si è mosso da Udine proprio per quell'accusa.

Mentre riecheggiano le sirene inglesi, l'Inter sta monitorando la situazione. Il gradimento resta alto e dopo l'archiviazione può esserci la svolta. I rappresentanti del giocatore sono attesi in Italia e il club di via della Liberazione è in prima fila da tempo. Ausilio provò a prenderlo già quando era al Salisburgo, l'affare sfumò per le alte richieste del club austriaco.

Solet è l'ideale per Chivu perché può giocare da perno centrale, da braccetto destro e sinistro. Resistono alternative come Muharemovic e Ordonez (che però costa 40 milioni), ma intanto dopo Pasqua ci saranno contatti con l'entourage di Solet: un summit per poi tentare l'affondo con l'Udinese.