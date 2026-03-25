Ospite qualche giorno fa di 'Achzädreyenünzig', podcast ufficiale del Basilea, il direttore sportivo del club elvetico David Degen ha mandato un messaggio esplicito a Yann Sommer, ritenendolo la sua prima opzione per il ruolo di portiere: "Il mio candidato preferito gioca a circa 300-350 chilometri di distanza in linea d'aria. Spero che mi chiami presto. Sa di potermi chiamare, ne è consapevole, deve mandarmi un segnale. Se succederà davvero, non lo so, non so nemmeno se lo voglia, non conosco i suoi piani".

Degen prosegue: "Lo stimo moltissimo come persona e come giocatore. Ci aiuterebbe con quello che abbiamo in programma. Questo non significa che Jonas Omlin non sia anche lui un ottimo candidato. Ma se Yann e Jonas saranno disponibili, ci concentreremo il più possibile su Yann. Ho giocato con lui. Lasciamoci sorprendere da ciò che ci riserva il futuro. Io stesso sono felice di lasciarmi sorprendere."