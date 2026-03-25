Ospite qualche giorno fa di 'Achzädreyenünzig', podcast ufficiale del Basilea, il direttore sportivo del club elvetico David Degen ha mandato un messaggio esplicito a Yann Sommer, ritenendolo la sua prima opzione per il ruolo di portiere: "Il mio candidato preferito gioca a circa 300-350 chilometri di distanza in linea d'aria. Spero che mi chiami presto. Sa di potermi chiamare, ne è consapevole, deve mandarmi un segnale. Se succederà davvero, non lo so, non so nemmeno se lo voglia, non conosco i suoi piani".

Degen prosegue: "Lo stimo moltissimo come persona e come giocatore. Ci aiuterebbe con quello che abbiamo in programma. Questo non significa che Jonas Omlin non sia anche lui un ottimo candidato. Ma se Yann e Jonas saranno disponibili, ci concentreremo il più possibile su Yann. Ho giocato con lui. Lasciamoci sorprendere da ciò che ci riserva il futuro. Io stesso sono felice di lasciarmi sorprendere."

Sezione: News / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 14:35 / Fonte: Nau.ch
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture