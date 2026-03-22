Luca Ranieri si presenta ai microfoni di DAZN per analizzare Fiorentina-Inter 1-1: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato. Siamo felici, ci voleva. Abbiamo visto un Franchi che spingeva, complimenti ai tifosi", le parole del difensore vuola

Chi gioca tra Kean e Pio Esposito in Nazionale?

"Sono due grandissimi attaccanti: Moise è una bestia, Pio è micidiale in area. Me ne son oaccorto oggi quando mi è sfilato dietro dopo 45 secondi, idem a fine partita. Sarà una bella battaglia, io faccio tifo per Moise che è mio amico. E' carico per la Nazionale, ma oggi pensava alla gara con l'Inter. Sono sicuro che in azzurro farà grandissime cose e ci porterà al Mondiale".