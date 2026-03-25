Sono buone le sensazioni rispetto alla condizione di Alessandro Bastoni, alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff Mondiale che andrà in scena domani a Bergamo: stando a quanto riferisce Sky Sport, il difensore dell'Inter ha iniziato a lavorare col gruppo, anche con la palla, partecipando all'undici contro zero insieme agli altri compagni. 

Sezione: Focus / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 18:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.