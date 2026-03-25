Il report settimanale del CIES numero 539 presenta i 100 giocatori sotto i 23 anni non ancora tesserati da uno dei dieci club più potenti al mondo con il più alto valore di mercato stimato secondo il modello statistico stilato dall'Osservatorio. Primi due posti occupati dai principali prospetti che offre la Serie A: comanda il giocatore turco della Juventus, Kenan Yildiz, il cui trasferimento potrebbe raggiungere una media di 133 milioni di euro. Al secondo posto c'è invece Pio Esposito dell'Inter, con un valore di 94,7 milioni di euro.

Altri giocatori presenti nell'elenco di proprietà dell'Inter sono il croato Petar Sucic, il cui valore è stimato in 60,3 milioni di euro e Ange-Yoan Bonny a quota 52 milioni.