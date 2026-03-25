Paura della concorrenza di Pio Esposito? Mateo Retegui, intervenuto in conferenza stampa alla New Balance Arena prima del match tra Italia e Nord Irlanda, spiega come l'attaccante dell'Inter rappresenti un elemento fondamentale per il gruppo azzurro: "Pio per noi è molto importante. Paura? Non è questa la parola giusta, abbiamo tanti giocatori di qualità e questo ti spinge a dare di più. Non c'è competizione tra di noi, siamo una famiglia e dobbiamo essere così".