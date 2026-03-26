Un problema muscolare serio ha rovinato finora quella che sarà l'ultima stagione in maglia nerazzurra di Matteo Darmian, all'Inter dal 2020 e tra i grandi protagonisti dei due Scudetti e delle cavalcate in Champions League prima con Antonio Conte e poi con Simone Inzaghi. Nessuna possibilità che il contratto in scadenza del jolly di Legnano venga rinnovato e così, a 36 anni, l'ex Manchester United sta già pensando al futuro prossimo perché l'idea di smettere ad oggi non viene contemplata.

Il credito che si è guadagnato negli ultimi anni gli sta già valendo qualche sondaggio in Italia, nonostante l'età avanzata. A farsi avanti sono stati finora, come appurato da FcInterNews.it, tre club, tutti con prospettive di essere nella prossima Serie A. Innanzitutto la Cremonese, che sarebbe pronta a offrirgli un contratto in caso di salvezza al termine di questa stagione. In fila c'è il Sassuolo, che vorrebbe affiancare un profilo esperto come lui ai tanti giovani in rosa. Infine, in caso di ritorno nella massima serie, nella lista dei pretendenti figura anche il Monza, che gli garantirebbe vicinanza a Milano qualora questo dettaglio fosse importante per Darmian.